Formacionet e mundshme Benfica-Juventus, “Zonja e Vjetër” një hap larg eliminimit

Kjo është një ndeshje kyçe e UEFA Champions League si për Benfikën ashtu edhe për Juventusin. Duke hyrë në raund, ata janë në krye dhe barazojnë me Paris Saint-Germain me tetë pikë që do të thotë se një fitore do të garantonte një përfundim në top dyshen në Grupin H, megjithëse një barazim do të mjaftonte gjithashtu nëse Maccabi Haifa nuk arrin të kapërcejë PSG-në në Parc des Princes.

Megjithatë, nuk ka dyshim se portugezët do të mbështesin veten për të kryer punën pa ndihmën e të tjerëve, veçanërisht duke marrë parasysh formën në të cilën janë. Humbja e fundit konkurruese e Benfica-s erdhi në maj kundër Portos, e cila ishte një humbje që ata u hakmorrën për këtë fundjavën e kaluar pasi mposhtën rivalët e tyre për titull 1-0, duke e zgjatur ecurinë e tyre të pamposhtur në 20 ndeshje (17 fitore, 3 barazime). Ata gjithashtu mburren me një rekord të jashtëzakonshëm në shtëpi në Europë, duke humbur vetëm tre nga 23 daljet e tyre të fundit në Estadio da Luz.

Ky do të jetë një shqetësim për vizitën e Juventusit, ambiciet e të cilit për Ligën e Kampionëve janë të varura nga një fije, pasi kanë marrë vetëm tre pikë deri më tani, dhe më pas ata qëndrojnë pesë pikë prapa kundërshtarëve të tyre dhe duhet të fitojnë këtu që të kenë ndonjë shans për të arritur fazën eliminatore të UCL për sezonin e nëntë radhazi.

Menaxheri i Juventusit, Massimiliano Allegri foli me sfidë gjatë fundjavës kur diskutoi këtë garë të ardhshme, duke thënë se skuadra e tij “ne nuk jemi ende jashtë Ligës së Kampionëve”./ h.ll/albeu.com

Formacionet e mundshme: