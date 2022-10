Formacionet e mundshme Barcelona-B. Munich/ Spanjollët shpresojnë barazimin e Interit dhe fitoren ndaj gjermanëve

Camp Nou do të presë një sfidë të jashtëzakonshme mbrëmjen e sotme, ku Barcelona do të ndeshet me Bayern Munich.

Bavarezët kanë siguruar kualifikimin, duke korrur një rekord të përsosur me katër fitore në katër ndeshje.

Barcelona shpreson të fitojë ndaj Bayern Munich dhe gjithashtu që Plzen të marrë të paktën barazimin ndaj Interit.

Nëse Inter fiton ndaj Plzen, atëherë rrugëtimit të Champions për Barcelonën i vjen fundi.

Formacionet e mundshme:

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Bellerin, Kounde, Garcia, Alonso; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Gavi .

Bayern Munich (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Gnabry; Mane .