Florentino Perez tregon se përse nuk do e donte tashmë Mbappen te Real Madrid

Presidenti i Real Madridit, Florentino Perez siguroi se Kylian Mbappe ndryshoi mendje javët e fundit dhe se nuk ishte lojtari që donte te Real Madridi, prandaj preferon që ai të qëndrojë në Paris Saint-Germain.

Nënshkrimi i dështuar i Kylian Mbappe

“Ëndrra e tij ishte të luante në Real Madrid, ne donim ta bënim gushtin e kaluar dhe ata nuk e lanë të largohej, ai vazhdoi të thoshte se donte të luante në Madrid dhe si 15 ditë më parë të ndryshonte situatën”, tha presidenti në një intervistë për “El Chiringuito”.

Ai siguroi se ky nuk është lojtari që donte të merrte në skuadrën e Merengue, pasi ndoshta ka ndryshuar ëndrrën e tij, përveçse ka bërë të qartë se nuk ka asnjë lojtar mbi Real Madridin.

“Ky nuk është Mbappe që doja të sillja, ai është një tjetër, që duhet të ketë ndryshuar ëndrrën e tij. Ai ndryshon, i ofrohen gjëra të tjera, i nënshtrohet presion dhe tashmë është një tjetër futbollist. Nuk ka njeri në Real Madrid më lart, klubi është lojtar i madh, mund të fitojë më shumë se të tjerët, por është një sport kolektiv dhe ne kemi vlera dhe parime që nuk mund t’i ndryshojmë”, shtoi ai.

Pavarësisht gjithçkaje, presidenti i skuadrës “Los Blancos” tha se e ka për zemër francezin dhe nuk e di nëse do të veshë ndonjëherë fanellën e spanjollëve.

"Mbappe që do të vinte këtu nuk është ky. Nëse është, unë preferoj që ai të qëndrojë në PSG. Dua atë me ëndrrën. E pamundur për tre vjet? Pas tre vitesh të gjithë do të jemi tullac. Ky Mbappe nuk është Mbappe im, që refuzon të bëjë një marifet publicitar me kombëtaren e tij… Nuk e dua këtë, mund të ishte një lapsus, por mendoj se ka gabuar."