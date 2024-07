Flick këshillon Yamal: Mbaj këmbët në tokë

Hansi Flick u prezantua së fundmi si trajneri i ri i Barcelonës: gjatë konferencës së tij të parë për shtyp, ai mbajti një profil të ulët dhe të kujdesshëm, pa dhënë tituj të mëdhenj në shtyp: “Kam mbërritur në një klub të jashtëzakonshëm” – shpjegoi ai.

“Jam shumë i lumtur. Njerëzit në rrugë janë entuziastë dhe fillova të punoj dhe pashë që ka një ekip të rinjsh me cilësi të madhe. I jam shumë mirënjohës La Masia, unë dua t’i zhvilloj këta lojtarë, ata janë baza për të bërë një punë fantastike me lojtarët e rinj, ata duhet të përmirësohen sepse janë të rinj dhe nuk do të ishte e drejtë të përmendim emra”.

Megjithatë, për ata që e pyetën për Yamalin, Flick vetëm lavdëroi atë që bëri në Kampionatin Evropian, “por ai duhet të vazhdojë të mbajë këmbët në tokë” – tha ai – “Unë fola me të dhe ai është një person i jashtëzakonshëm dhe mendoj se është në rrugën e duhur”.

Për objektivat e sezonit: “Objektivat janë të luajmë për titull dhe t’u japim gëzim tifozëve. Më jepni disa javë dhe do të mund t’ju përgjigjem më saktë. Është e qartë se kam ardhur për të fituar. Kjo është arsyeja pse kam ardhur me ekipin tim, qëllimi është fitorja dhe kjo është puna në grup”.

Një tjetër driblim për emrin e Nico Ëilliams, i lidhur me Barcelonën: “Nico nuk është lojtar i Barcelonës, ai luan për një klub tjetër dhe unë fokusohem te skuadra jonë, nuk mund të them asgjë tjetër”.