Flick dështon me “pancerat”, Gjermania eleminohet nga “Katar 2022” (VIDEO)

Reagimi i “pancerave” do të ishte i menjëhershëm me sulmuesin e Chelsea, Kai Havertz, që do të gjente rrugën e rrjetës dy herë në minutën e 73’ dhe të 85’, për të kaluar sërish të tijët në avantazh. Gjermania do të shënonte edhe në minutën e 91’, me Niclas Fullkrug, por pa mundur dot të siguronte sasinë e nevojshme të golave, për të kaluar në fazën e 1/16-ve.

Ndërkaq, në anën tjetër Japonia ka mundur Spanjën dhe ka peshkuar Kroacinë në raundin tjetër, ndërsa Spanja do të përballet me Marokun e vendit të parë, të grupit F. /h.ll/albeu.com

2-4

2-3

2-2

2-1

58′ 1 – 1 Yeltsin Tejeda

10′ 0 – 1 Serge Gnabry Assist: D. Raum