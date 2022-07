Fjalët e para si lojtar i Juventus, Di Maria: Jam këtu për të fituar tituj

Angel di Maria është prezantuar te Juventusi ditën e sotme, i cili u largua nga PSG, teksa tashmë do të mbajë veshur fanellën e “Zonjës së Vjetër”.

Ish-mesfushori i PSG ka thënë edhe fjalët e parë të tij pas rikthimit te bardhezinjtë, teksa ka theksuar se atij nuk i pëlqen të humbasë dhe se do të fitojë me çdo kusht.

“Jam shumë i lumtur që jam këtu dhe që munda të vesh këtë fanellë. Të gjithë më kanë pritur me ngrohtësi. Ka ardhur i zakonshmi Di Maria që do të fitojë me çdo kusht dhe që nuk i pëlqen të humbasë.