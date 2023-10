Fitoret e njëpasnjëshme, Asllani: Kjo është meritë e trajnerit

Kristjan Asllani është i lumtur. Jo vetëm se Shqipëria vazhdon të fitojë e shkëlqeje, por edhe sepse më në fund ai po luan rregullisht, jo siç ndodh te Interi.

“Jemi të gjithë të përqendruar. Siç e thashë, kush luan e ndjen veten mirë. Kjo është meritë e trajnerit që po na vë të gjithëve në lojë. Të gjithë dhanë maksimumin, treguan që janë gati.

Nuk ka problem ku luan Laçi me Ramadanin, ose Bare e Gjasula. Jemi shumë mesfushorë, kush të luajë do japë maksimumin, jemi shumë mirë.

Jemi ekip i ri. Sot ishte në fushë Mitaj, ishte Muçi, Nedimi që është i ri, jemi të rinj. Shpresojmë të rrimë sa më shumë në këtë kombëtare dhe e kemi ne në dorë.

Jam i lumtur kur bëj 90 minuta në dy ndeshje, kam shumë që nuk i bëj. Falënderoj trajnerin që më pyeti si ndjehesha dhe më tha ‘ok do e mbarosh ndeshjen’. Do kthehem në klub dhe shpresoj të kem sa më shumë minuta. Jam i lumtur për këtë ndeshje”, tha Asllani për “SuperSport” pas ndeshjes me Bullgarinë.