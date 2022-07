Fiorentina godet dy herë në merkato, Dodo dhe Jovic përforcimet e reja

Fiorentina ka filluar të bëhet protagoniste në merkato, e cila dje i dha vetes edhe mbrojtësin e djathtë, Dodo, i cili vjen nga Shakhtar Donetsk.

Një operacion i rëndësishëm nga “Viola” e cila do të paguajë rreth 15 milionë euro plus bonuse në arkën e klubit ukrainas. Lojtari, sipas asaj që është raportuar, do të jetë në Firence në ditët në vijim për të kryer kontrollet mjekësore në fillim të javës së ardshme për t’u larguar në Morena.

Emocionet për ardhjen e Luka Jovic në Firence po rriten. Sulmuesi 24-vjeçar pritet në orët e vona të mëngjesit të mbërrijë në aeroportin e Peretolës dhe më pas të kryej vizitat mjekësore dhe të firmosë me Fiorentinën./ h.ll/albeu.com