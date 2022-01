Fiorentina akuzon agjentin e sulmuesit Vlahovic

Telenovela Dushan Vlahovic po shkon gjatë. Nëse pak ditë më parë u konfirmua se qendra përpara do të jetë në Firence deri në fund të sezonit, Joe Barone, drejtori sportiv i Fiorentinës, mori avantazhin e prezantimit të Jonathan Ikone për të dërguar një mesazh për Ristiq , agjenti i futbollistit serb.

Kreu i zonës teknike u shpreh shumë i pakënaqur nga deklaratat e përfaqësueses, i cili akuzoi La Fioren se nuk ka bërë gjithçka me Vlahovicin. “Unë i kam lexuar fjalët e tij, ai i lëshoi ​​në një intervistë të paautorizuar, pak si ajo që ndodhi me Lukakun. Nuk duhet t’i mashtrojmë fansat. Ai kurrë nuk na ka dhënë opsione apo skenarë të ndryshëm , ” e bëri të qartë Barone, i cili këmbënguli se.” Ata e dinë që negociatat e rinovimit janë zvarritur për më shumë se një vit.Në fund të nëntorit presidenti ynë (Rocco Commisso) u takua me Ristiçin dhe ai kërkoi gati dyfish më shumë në krahasim me propozimin e fundit, duke treguar një mungesë totale respekti për Fiorentinën. dhe presidenti i saj”.

Gjërat nuk janë marrëzi, edhe pse Vlahovic duket i lumtur për momentin te Fiorentina, ku po shkëlqen me dritën e tij. “Nuk duhet të mashtrojmë tifozët dhe duam të japim të vërtetën tonë. Nuk duam të jemi peng i një situate kur skuadra po ecën shumë mirë”, përfundoi Barone. /albeu.com