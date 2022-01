Finalja e Superkupës, Ancelotti në pritje të Alaba

David Alaba ishte një nga mungesat kryesore të Real Madridit në klasiken që bardhezinjtë mundën Barcelonën 2-3 dhe që i dha kalimin në finale. Ancelotti e përjashtoi Alaban për shkak të shqetësimit muskulor dhe do të duhet të shihet nëse ai do të arrijë në finalen e Superkupës.

Mbrojtësi austriak ka probleme me kërpudhat dhe pasditen e sotme do të testohet në seancën stërvitore që do të zhvillojë Real Madridi nga ora 16:00.

Ata që duken të gatshëm për atë ndeshje janë Benzema dhe Vinicius . Francezi u largua i “prekur” në shpatull, por pas ndeshjes ai qetësoi tifozët madrilen duke thënë se ishte mirë. Vinicius nga ana e tij u tërhoq për shkak të ngërçeve dhe do të jetë gati për finalen. r.t/albeu.com