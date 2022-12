“Filluam të grindemi, është më mirë të largohemi për të ruajtur paqen”, Wanda njoftoi ndarjen me Icardin

Wanda Nara dhe Mauro Icardi janë ndarë sërish. Në gusht, sulmuesi, në pronësi të PSG, njoftoi divorcin nga gruaja e tij, por në fund të nëntorit gjithçka u kthye në normalitet, madje çifti shkoi në Maldive për të forcuar marrëdhëniet.

Megjithatë, siç doli, udhëtimi nuk dha rezultatet e dëshiruara.

“Një udhëtim në Maldive? Ishte përpjekja e fundit”, tha Wanda për Nerazzurri Siamo Noi.

“Natyrisht, pas kaq shumë vitesh, ju dëshironi që ëndrrat tuaja të realizohen. Por ne tashmë kemi bërë rrugë të ndara dhe nuk mund të jemi më bashkë”.

“Kur paqja përfundon në një marrëdhënie, nuk mund ta vazhdoj. Është e vërtetë që Mauro nuk dëshiron të largohet, por në tetor vendosa ta lë dhe asgjë nuk ka ndryshuar”.

“Marrëdhënia jonë nuk u zhvillua shumë mirë, filluam të grindemi, ka situata kur është më mirë të largohemi për të ruajtur paqen në familje.”

“Koha do të tregojë se çfarë do të ndodhë më pas, ndërsa Mauro ka një kontratë me Galatasaray deri në maj, kështu që unë mora një apartament me qira në pallatin ku ai jeton dhe u transferova atje”.

Vlen të theksohet se pas kalimit nga Interi te PSG në vitin 2019, në vend të karrierës së tij, Mauro Icardi u fokusua tek marrëdhënia me bashkëshorten e tij, e cila nuk mund të mos ndikonte në performancën dhe fatin e tij në klubin francez.

Icardi u takua me Narën kur ajo ishte gruaja e mikut dhe shokut të tij të skuadrës Maxi Lopez. Që atëherë, marrëdhënia e tyre ka pasur shumë dramë, kështu që nuk është çudi që ata kanë bërë tituj të lajmeve rregullisht. /G.D albeu.com/