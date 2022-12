FIFA vendos, gjyqtari i finales së Kupës së Botës do të jetë polaku Marciniak

Ky është një moment historik për gjykimin polak.

Szymon Marciniak do të jetë polaku i parë që do të drejtojë finalen e Kupës së Botës si arbitri kryesor. Asistentët e tij, Sokolnicki dhe Listkiewicz, do ta ndihmojnë atë në linja.

Szymon Marciniak ka pasurnjë vit jashtëzakonisht të suksesshëm. Në prill, ai u bë polaku i parë që gjykon gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve.

Ishte ndeshja e tij e tetë në këtë kompeticion në sezonin 2021/2022.

Finalja do të luhet të dielën, në orën 16:00. Argjentina dhe Franca do të luftojnë për të ngritur në qiell trofeun më të rëndësishëm./ h.ll/albeu.com