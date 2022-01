FIFA shpërblen sot më të mirët e vitit 2021, kush e fiton garën mes Messit, Levas dhe Salah?

Këtë të hënë, duke filluar nga ora 19:00, në Zyrih do të mbahet gala e FIFA Awards Best Awards, në të cilën lojtarja e Barcelonës Alexia Putellas, fituese e Topit të Artë, shfaqet si favoritja e madhe në kategorinë e femrave, ndërsa ajo për meshkuj ka një duel mes ish-lojtarit të Barçës, Leo Messi (tani në PSG) dhe Robert Lewandowski (Bayern), me Mohamed Salah (Liverpool) si finalist i tretë.

Finalistet për çmimet më të mira:

Lojtari më i mirë: Leo Messi (PSG/Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern), Mohamed Salah (Egjipt)

Lojtarja më e mirë: Alexia Putellas dhe Jenni Hermoso Barcelona), Sam Kerr (Chelsea)

Trajneri më i mirë: Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea), Roberto Mancini (Itali)

Portieri më i mirë: Gianluigi Donnarumma (PSG/Itali), Edouard Mendy (Chelsea) dhe Manuel Neuer (Bayern)

Portierja më e mirë: Ann-Katrin Berger (Chelsea), Christiane Endler (Lyon) dhe Stephanie Lynn Marie Labbé (PSG)

Çmimi Puskas për golin më të mirë: Erik Lamela (Sevilla/Tottenham), Patrik Schick (Republika Çeke/Bayer Leverkusen) dhe Mehdi Taremi (Porto)

Çmimi Fair Play: Kombëtarja Daneze, ekipi i saj mjekësor dhe stafi i saj stërvitor, Claudio Ranieri (Watford) dhe Scott Brown (Aberdeen)

Tifozët më të mirë: Ata të Danimarkës dhe Finlandës, për sjelljen e tyre në ditën e ngjarjes Eriksen; ajo nga Gjermania dhe vajza Imogen Papworth-Heidel. r.t/albeu.com