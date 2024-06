FIFA publikon renditjen e re të Kombëtareve, ja se ku pozicionohet Shqipëria (FOTO)

FIFA ka publikuar renditjen e muajit qershor të skuadrave kombëtare, me “Legjionarët” e Shqipërisë që kanë luajtur katër ndeshje në total gjatë këtij muaji, duke arritur fitore në miqësoret me Lihtenshtejnin e Azerbajxhanin, dhe humbje ndaj Italisë e barazim kundër Kroacisë në Euro 2024, rezultate që nuk kanë ndryshuar asnjë pozicion krahasuar me muajin e kaluar.

Kuqezinjtë e Sylvinho mbetën të 66-t në botë, ndërkohë që Kosova ka humbur tri pozicione krahasuar me muajin maj, me “Dardanët” e teknikut Franco Foda, të cilët u mposhtën 3-0 miqësoren përballë Norvegjisë dhe tani mbajnë pozitën numër 105 në renditjen e FIFA-s.

Shqipëria rikthehet në fushë të hënën e 24 qershorit kundër Spanjës në Dusseldorf, sfidë ku vlen vetëm fitorja për t’u kualifikuar dhe që ndoshta mund të na ndihmojë në ngjitjen e shkallëve në renditjen e FIFA.

Ndërkaq, “Albiceleste”-t e Argjentinës vijojnë të kryesojnë renditjen e përgjithshme, ndjekur nga Franca, Belgjika, Brazili dhe Anglia, që plotësojnë 5 ekipet më të forta të botës.