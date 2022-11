FIFA pritet ta rizgjedhë, Infantino mund të qëndrojë në fronin e futbollit

Pavarësisht klimës së përgjithshme të intolerancës që ekziston rreth tij së fundmi pas letrës së rreptë drejtuar 32 federatave për t’u fokusuar ekskluzivisht te futbolli botëror, Gianni Infantino po përgatitet për një mandat të ri katërvjeçar si president i FIFA-s.

Në fund të fundit, sipas “The Times”, ka kaluar zyrtarisht afati që u ishte caktuar atyre që dëshironin të paraqisnin kandidaturën e tyre për presidencën, me zhvillimet rreth fronit të Konfederatës Botërore që tashmë të çojnë drejt një rruge përsëritëse.

Në këtë mënyrë, Infantino do të jetë president i FIFA-s për një seri të tretë të Kupës së Botës, pasi do të mbajë ende skeptrin e futbollit në vitin 2026 kur top eventi i futbollit do të transferohet në stadiumet e SHBA-së, Meksikës dhe Kanadasë.

Ish-drejtori i përgjithshëm i UEFA-s mori frenat e FIFA-s në shkurt të vitit 20016 dhe nën drejtimin e tij u organizua Botërori 2018 në Rusi dhe Botërori 2022 në Katar./h.ll/albeu.com