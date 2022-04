FIFA përparon me teknologjinë, pritet ndryshim i madh në futboll

FIFA po punon intesivisht për të përparuar botën e futbollit, sigurisht duke vënë në punë teknologjinë.

Sipas “Corriere dello Sport”, ditët e fundit presidenti Infantino ka folur me trajnerët e kombëtareve të kualifikuara për Botërorin 2022, dhe ka prezantuar një projekt në lidhje me offside-in automatik.

Offside automatik do të ndihmojë shumë në korrektësinë e arbitrave anësor, ku këta do të mbajnë në dorë një orë që do t’i nmjoftojë kur lojtari të jetë në pozicion jashtë loje.

Kjo do të ndihmonte shumë në korrektësinë e vendimit por edhe në shkurtimin e kohës./ h.ll/albeu.com