FIFA para Katarit jep lajmin e mirë për Kombëtaret që do marrin pjesë në Botëror

Një lajm i mirë për të gjitha Kombëtaret që do marrin pjesë në Botërorin e Katarit, ka ardhur këtë pasdite.

Sipas vendimit më të fundit të FIFA-s, numri i lojtarëve të thirrur nga Përfaqësueset është rritur nga 23 në 26.

🚨 BREAKING 🚨 FIFA have approved a 26-man squad for the upcoming World Cup. Usually sides would only be allowed 23. 🏆 pic.twitter.com/XjXn5jPFoA — Football Daily (@footballdaily) June 23, 2022

Shkak është bërë impenjimi i tepërt i futbollistëve gjatë vitit futbollistik, teksa jo vetëm që u panë në fushë gjatë gjithë edicionit, por iu desh edhe të japin kontributin e tyre në Nations League, në qershor.

Jo vetëm ky ndryshim. Lista e zëvendësuesve do kalojë nga 35 në 55 lojtarë. Botërori i Katarit do të marrë jetë me 21 nëntor dhe do përfundojë me 18 dhjetor.