FIFA merr vendimin për ndeshjen e playoff-it ndërmjet Skocisë dhe Ukrainës

Gjysmëfinalja e play-off-it të Skocisë kundër Ukrainës në Kupën e Botës është shtyrë.

Kombet u caktuan të takoheshin në Hampden më 24 mars, por Ukraina kërkoi që FIFA të zhvendoste ndeshjen pas pushtimit rus të vendit.

Si rezultat, finalja e play-off-it për fituesit, kundër Uellsit ose Austrisë, tani do të shtyhet gjithashtu.

Diskutimet janë duke u zhvilluar për një datë të re, me opsionin më të mundshëm në periudhën e Ligës së Kombeve në qershor.

Finalet e Kupës së Botës zhvillohen nga 21 nëntori deri më 18 dhjetor.

Një kontigjent i madh i skuadrave të fundit të përzgjedhura nga Ukraina ka pasur lojtarë nga vendlindja e tyre, me 15 nga grupi i 23 lojtarëve për kualifikimet e Kupës së Botës të nëntorit që luajnë në ligat e tyre vendase.

Palët do të përballen me njëra-tjetrën në qershor në detyrën e Ligës së Kombeve, me secila palë tashmë të planifikuar të luajë katër ndeshje gjatë asaj pauze.

Duke folur javën e kaluar, presidenti i FA skoceze Rod Petrie i ofroi homologut të tij ukrainas mbështetjen teksa kombet zhvillonin bisedime me FIFA-n për të lëvizur barazimin e këtij muaji.

“Futbolli është i parëndësishëm mes konfliktit”, tha Petrie.

“Por ne kemi përcjellë ndjenjën e fortë të solidaritetit që na është komunikuar nga tifozët dhe qytetarët skocezë ditët e fundit.

“SFA ka ofruar të mbështesë përgatitjet e kolegëve tanë ukrainas sa më mirë që mundemi në këto rrethana të paimagjinueshme të vështira.”/ h.ll/albeu.com