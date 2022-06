FIFA do të përdorë “robotët anësorë” në Kupën e Botës Katar 2022

FIFA mbetet në rrugën e duhur për të prezantuar “robotin linear” në Kupën e Botës 2022.

Gianni Infantino është i prirur të prezantojë sistemin “gjysmë të automatizuar jashtë loje” për shfaqjen globale të FIFA-s që fillon në nëntor.

Provat e sistemit, i cili përdor 10 kamera për të gjurmuar 29 pikat e trupit të secilit lojtar, u zhvilluan në Kupën e Botës për Klube të fituar nga Liverpool dhe Kupën Arabe të mbajtur në katër nga tetë stadiumet e Kupës së Botës në Doha.

Dhe me të gjitha shenjat se teknologjia funksionon, duke sjellë pozicione jashtë loje shumë më të shpejta sesa sipas sistemit aktual të udhëhequr nga linja VAR, shefat botërorë do të japin një përditësim pozitiv në mbledhjen e përgjithshme vjetore të së hënës të Bordit Ndërkombëtar të FA ligjbërës.

Takimi po mbahet në Katar, pasi data fillestare e marsit në Cyrih u shty si pasojë e pushtimit rus të Ukrainës.

FIFA kuptohet se është e gatshme të deklarojë se nuk ka pengesa për futjen e plotë të teknologjisë. Kjo do të thotë që ndeshja hapëse e Anglisë kundër Iranit më 21 nëntor do të jetë vetëm ndeshja e dytë në të cilën do të përdoret teknologjia, por një vendim përfundimtar do të merret nga FIFA pas një analize të plotë të të dhënave nga provat.

Shefi i arbitrit të FIFA-s, ish-arbitri italian, Pierluigi Collina, kundërshton përdorimin e termit “robot në pozicion jashtë loje”./ h.ll/albeu.com