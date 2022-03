FIFA dhe UEFA i përjashtuan, Federata Ruse e Futbollit çon çështjen në CAS

Federata Ruse e Futbollit do të apelojë në CAS vendimin e FIFA-s dhe UEFA-s për përjashtimin e kombëtareve të Rusisë nga garat ndërkombëtare.

Në njoftimin e bërë, thuhet se padia do të jetë e përbashkët kundër FIFA e UEFA dhe do tentohet rikthimi i të gjitha kombëtareve në gara. Veç kësaj thuhet se do të kërkohet edhe kompensim për dëmin.

Federata Ruse e Futbollit do të ngulmojë në një procedurë të përshpejtuar për shqyrtimin e çështjes.