Serbia ka mundur të barazojë shifrat ndaj Zvicrës.

Në minutën e 26-të, Tadic jep një top të bukur drejt zonës dhe Mitrovic shënon me kokë./ h.ll/albeu.com

GOOAAAALLL!

Response from Serbia and it is Mitrovic with a well-placed header

🇷🇸 Serbia 1-1 Switzerland 🇨🇭#FIFAWorldCup

