Ferrari i legjendës Schumacher doli në ankand, shitet për shifrën rekord

Para pak ditësh, u njoftua se makina Ferrari i Michael Schumacher, ku legjenda e Formula 1 ka fituar 6 kampionate botërore me të, u nxorr në ankand për shifrën staruese prej 8 milionë paund.

Ky event për të shitur në ankand makinën e ikonës gjermane të Formula 1 u mbajt në Zvicër.

Makina e tij Ferrari e vitit 2003 u shit me shifrën mbi 13 milionë dollarë një shifër tepër e lartë nga ajo që pritej./ h.ll/albeu.com

#BREAKING Schumacher’s 2003 F1-winning Ferrari fetches over $13 million at auction in Switzerland pic.twitter.com/J0cLEtJjaU

— AFP News Agency (@AFP) November 9, 2022