Ferland Mendy vështirëson transferimin e Davies te Real Madridi

Real Madridi ka qenë në kërkim të mbrojtësit të majtë të Bayern Munichut, Alphonso Davies që nga vera e kaluar, me yllin kanadez në krye të listës së tyre për të përmirësuar mbrojtjen. Ata besojnë se mund të sigurojnë nënshkrimin e tij për rreth 40-50 milionë euro, por Ferland Mendy mund t’ia vështirësojë atyre rregullimin e planeve.

Pavarësisht se Carlo Ancelotti e bën atë titullarin të padiskutueshëm në krahun e majtë të mbrojtjes sa herë që është i përshtatshëm, Los Blancos janë të prirur të largojnë 28-vjeçarin, i cili ka 18 muaj të mbetur në kontratën e tij.

Të rënduar nga çështjet e dëmtimeve, edhe vitin e kaluar ata ishin të hapur për një largim për Mendy, por i vetmi interes erdhi nga Arabia Saudite, një përvojë që lojtari nuk ishte i interesuar.

Me ardhjen e Davies të planifikuar për këtë verë, Real Madrid shpresonte të shiste Mendy këtë verë, por sipas gazetës Marca, francezi nuk e ka ndërmend të shkojë askund.

Ai e di se ka besimin e Ancelottit, i cili së fundmi e quajti atë si mbrojtësi i majtë më i mirë mbrojtës në botë, dhe nuk i trembet as konkurrencës me Davies. Ai është i lumtur në Madrid dhe dëshiron të mbetet në çdo rast.

Ndërsa raporti vazhdon duke thënë se asnjë vendim nuk do të duhet të merret derisa Davies të nënshkruajë, nëse Mendy zgjedh të qëndrojë, atëherë Fran Garcia ka të ngjarë të largohet, vetëm një vit pas kthimit në Santiago Bernabeu.

Garcia ka pasur një sezon të ndërlikuar në Real Madrid pas një fillimi të mirë. Mbrojtja e tij e nuk është aspak bindëse dhe kjo i ka kushtuar atij vendin e tij në formacion, me Ancelottin që vetëm herë pas here e inkuadron atë.

Me Kontratën e Mendyt deri në vitin 2025, mund të ketë kuptim nëse Garcia do të largohej në huazim për një sezon, me një vend të mundshëm që i hapet pas asaj kohe. /Telegrafi/