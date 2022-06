Fenomeni përmbush premtimin për ngritjen e Valladolidit, zbuloni çfarë do bëjë

Prej disa ditësh, Valladolid është ngjitur në La Liga, pasi siguroi ngritjen duke u renditur i dyti në sezonin e rregullt të Segunda Division.

Aksioneri kryesor i klubit, Ronaldo, ka festuar me shpirt suksesin së bashku me futbollistët e tij, por tashmë i duhet të përmbushë premtimin që bëri kur skuadra ra në rënie. Të përshkojë një distancë prej 500 kilometrash.

Legjenda braziliane do të bëjë me biçikletë rrugën nga Valladolidi në Compostela me gruan e tij, pasi siç tha ai nuk mund të vrapojë aq shumë, me nisjen e udhëtimit të planifikuar për të dielën.

Kjo rrugë është pjesë e Camino de Santiago, një rrjet rrugor fetar në Spanjën veriperëndimore. /albeu.com/