Fanella historike e Michael Jordan, mund të shitet në ankand për 5 milionë dollarë

Një fanellë e veshur nga legjenda e NBA, Michael Jordan gjatë sezonit të tij të fundit (1997-98) me Chicago Bulls do të dalë në ankand në shtator për 3 deri në 5 milionë dollarë.

Manjati franko-izraelit i telekomunikacionit, Patrick Drachi, ka shitur atletet që i përkisnin superyllit botëror Michael Jordan të cilat kapën vlerën e 1,5 milionë euro.

Ankandi i fanellës do të zhvillohet në New York nga 6-14 shtator dhe fanella e famshme e Jordan-it do të bëhet publike në Kaliforni nga 17-20 gusht dhe më pas do të kalojë në New York për ankand./ h.ll/albeu.com

Ahead of the 25th anniversary of the ’97-98 #NBA season, one of the most significant items from #MichaelJordan’s career and final year with the Chicago Bulls is headed to auction this fall: Jordan’s iconic 1998 NBA Finals Game 1 jersey

