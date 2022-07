Fanella e Venezia-s është mbresëlënëse dhe e vjetër (FOTO LAJM)

Venezia prezantoi performancën e saj në shtëpi dhe është jashtëzakonisht mbresëlënëse.

Fanella është e zezë, me detaje portokalli dhe jeshile në mëngët dhe jakën. Sponsori dhe distinktivi i ekipit janë në ngjyrë ari dhe kujtojnë kohët e vjetra të shkollës.

Kujtojmë që Venezia tani do të garojë në Serinë B pasi vitin e kaluar nuk e pati sezonin që donte. /albeu.com/

22/23 home shirt.

An impeccable blend of tradition and modernity, giving a clean contemporary update to a classic ‘90s-era look.

Available now — in long-sleeved and short-sleeved versions — on https://t.co/MrjQ7c9LZ6.#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/Y5pF7h2bMG

— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) July 7, 2022