“Faleminderit Totti, por ’10’ jo”, Dybala zgjedh numrin e fanellës te Roma

Paulo Dybala ka vendosur për numrin e fanellës së tij në aventurën e re te Roma.

Francesco Totti në mesazhin e dërguar Joyas pasditen e djeshme i kishte “akorduar” 10-shin, madje Tiago Pinto në mbrëmje i kishte dërguar fanellën me numrin simbolik të Romës, por në fund argjentinasi vendosi të mos e merrte.

Pas intervistës me Mourinhon pasditen e sotme , Dybala vendosi të mos merrte numrin e rëndë që i përkiste Tottit, por të zgjidhte edhe një herë 21-shin që kishte veshur edhe te Juventusi. Joyas iu desh të pyeste Matic , i cili kishte zgjedhur numrin dhe e kishte veshur në miqësoret e fundit. Nuk kishte asnjë problem, serbi do të marrë një numër tjetër dhe Dybala do të marrë të tijën. Dhe ndoshta kush e di sezonin e ardhshëm, nëse gjërat shkojnë siç shpresojnë fansat, 10 mund të kenë një pronar të ri./albeu.com