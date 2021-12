Falcao besim te Mourinho: Me të një Romë konkurruese

Paulo Roberto Falcao, ish-kampioni i Romës, beson në aventurën e re të Jose Mourinhos në dhe në mikrofonat e ESPN ai donte të komentonte fillimin e projektit të tij në Trigoria marr nga Corriere Dello Sport.

“Mourinho ka një lidership shumë të madh,. Ai ka një kurrikulë të rëndësishme dhe tashmë ka fituar në futbollin italian. Do të ndihmojë shumë Romën. Nuk e di për vitin e parë, por me një kontratë 3-vjeçare ai do të ndërtojë një ekip shumë konkurrues”.

Falcao më pas shpjegoi dallimet mes portugezit dhe Guardiolës, por jo vetëm:

“Ai ka një stil të ndryshëm nga Pep. Mourunho nuk luan shumë me sulmuesin e mbrojtjes, por me vijën e pasme. Ai i organizon skuadrat në mënyrë më të mbyllur, por merr rezultate. Disa mund të thonë se nuk i pëlqen të luajë mirë, por ky nuk është rasti im. Në fakt, unë e respektoj stilin e tij, sepse ekipet e tij janë konkurruese dhe nuk është çudi që ai mori atë që mori.”

Falcao nuk e fsheh admirimin e tij për Special One: Ai është ironik, super inteligjent, bën shaka, është autentik dhe lojtarët e pëlqejnë sepse është qesharak”. /albeu.com/