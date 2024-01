Fair Play Financiar “tmerron” Premier Ligën, një tjetër klub rrezik dënimin

Megjithëse skuadra e Sean Dyche është rikuperuar nga zbritja automatike e 10 pikëve që pësoi nëntorin e kaluar, është e 17-ta me 16 pikë, një komision i pavarur dikur konfirmoi mospërputhjen me Fair Play-in Financiar të Premier League nga “Toffees”, Everton mund të mos jetë e vetmja skuadër angleze që përballet me një tjetër ndalim këtë sezon.

“The Times” raporton se Nottingham Forest pati humbje prej 45.6 milionë paund (më shumë se 50 milionë euro) në 2021-2022, kur u promovua, dhe 15.5 milionë paund (mbi 20 milionë euro) sezonin e kaluar. Në të dy vitet, klubi shpenzoi dy herë më shumë për paga sesa merrte nga faturimi.

Fair Play Financiar i Premierligës thotë se klubet mund të kenë humbje maksimale prej 105 milionë paund në një periudhë të rinovueshme prej tre vjetësh. Do të thotë 35 milionë paund (40 milionë euro) në sezon. Po kështu, sistemi i ri i prezantuar nga Premier League për rregullimin financiar të ligës do të thotë që tarifat për shkeljet e drejtpërdrejta do të përpunohen në mënyrë të shpejtë, me çdo zbritje të pikëve që zbatohet në të njëjtën fushatë. Kjo është arsyeja pse Nottingham Forest, për herë të parë në 2023-2024, dhe Evertoni, i cili sipas “The Times”, mund të përballet me një akuzë të dytë në sezone të njëpasnjëshme për shkelje të rregullave të fitimit dhe qëndrueshmërisë”, janë në rrezik të sanksionimit.

Të ndryshme dhe më komplekse janë rastet e Manchester Cityt dhe Chelseat, ende pa zgjidhje. Ndërkohë që hetimi i Premierligës për skuadrën e Pep Guardiolës mbetet në duart e Komisionit të pavarur që do të marrë një vendim lidhur me sanksionin ose jo, që do të sjellin 115 akuzat për të cilat akuzohen “qytetarët”, i gjithë klubi londinez është ende nën hetim për parregullsi të mundshme financiare gjatë kohës së Roman Abramovich si pronar i klubit. “Chelsea ka bërë humbje të mëdha në sezonet e fundit, por të ardhurat nga transferta do të balanconin llogaritë e sezonit të kaluar ,” përfundon “The Times”. /abcnews.al