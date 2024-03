Fabregas lavdëron yllin e Anglisë i cili nuk po arrin të jetë pjesë e formacionit startues të Southgate

Ish-legjenda e Spanjës, Cesc Fabregas, nuk është kursyer nga lëvdatat për yllin e Anglisë, James Maddison, i cili nuk po arrin të bëhet pjesë e formacionit startues të Gareth Southgate.

Anglia do të përballet sot (e shtunë) në një ndeshje miqësore ndaj Brazilit e cila do të zhvillohet në ‘Ëembley’, si pjesë e përgatitjeve për Kampionatin Evropian 2024 që do të mbahet në Gjermani.

Sidoqoftë, teksa ‘Tre Luanët’ janë ballafaquar me një seri lëndimesh para duelit ndaj Brazilit, kjo mund të krijojë një mundësi për James Maddison që të marrë dsia minuta nën urdhrat e Southgate.

Teksa Maddison është ‘injoruar’ nga përzgjedhësi anglez, ish-ylli i ekipeve të njohura si Arsenal, Barcelona dhe Chelsea, Cesc Fabregas, ka thënë se ylli i Tottenhamit e ka personalitetin që t’i bëjë ‘gjërat të ndodhin’ dhe është dikush që gjithmonë do të doje ta kishe në ekipin tënd.

“Menjëherë mund ta vëreni se ai ka besim. Ai ka personalitetin për të kërkuar topin, për t’i bërë gjërat të ndodhin dhe të krijojë situata”, ka thënë Fabregas.

“Ai është shumë i mirë në driblime, është i mirë në asistime dhe mund të shënojë gola. Kështu që është një lojtar mjaft i kompletuar sipas mendimit tim”, është shprehur spanjolli.

“Ai kuptohet mjaft mirë me Son dhe sulmuesit e tjerë, andaj për mua, ai është një lojtar fantastik. Si një trajner, unë jam i sigurt që duhet të veproni në bazë të fuqive të lojtarëve tuaj dhe kualitetit që ke, është më e lehtë”, përfundoi ai. /Telegrafi/