Evulicioni i uniformave të futbollit

Gjatë viteve të fundit, kultura e uniformave është rritur kthyer në biznes të madh. Në vitin 2021, dhjetë klubet më të mira në botë vlerësohet të kenë shitur mbi 20 milionë fanella. Në ditët e sotme, të veshësh një fanellë futbolli do të thotë jo vetëm të përfaqësosh klubin që mbështet, por edhe të kesh një stil të veçantë, t’i përkasësh komunitetit të tifozëve, të jesh “i tyre”.

Sa larg kanë shkuar fanellat e futbollit? Cilat lloje të kompleteve të futbollit kanë ekzistuar historikisht dhe si kanë ndryshuar ato?

Video material historik informues nga kanali Tifo-Football në YouTube për rrugën nëpër të cilën ka kaluar uniforma e futbollit, shkruan albeu.com.

Ndeshjet e para zyrtare të futbollit në Angli u luajtën edhe para se të kishte një komplete standarde futbolli.

Bluzat me ngjyrat e çelura në fanellë ishin një ndër veshjet e para të futbollistëve të së shkuarës duke përdorur një larmi ngjyrash.

Është një udhëtim nga e kaluara në të tashmen: është historia e uniformave të futbollit.

Me ardhjen e futbollit profesionist në vitet 1880, klubet e futbollit filluan të prodhonin në masë komplete të përballueshme prej pambuku të trashë ose me jakë. Kur Liga e Futbollit u themelua në 1888, tre klube zgjodhën veshje të thjeshta, me ngjyra monotone: Accrington (e kuqe), Bolton Wanderers dhe Preston North (të dyja të bardha). Pesë klube kanë zgjedhur fanellat që përfshijnë dy ngjyra, njërën fanellë dhe tjetrën pantallona të shkurtra. Këto ishin Aston Villa, Blackburn Rovers, Derby County, Everton dhe Notts County. Dhe katër klube kanë zgjedhur për vija vertikale në uniformat e tyre: Burnley, Stoke City, West Bromwich Albion dhe Wolverhampton Wanderers.

Në ndeshjen e parë të sezonit 1890-1891, Wolverhampton shkoi të luante kundër Sunderlandit të sapo promovuar, të dyja skuadrat kishin veshur fanella me vija të kuqe dhe të bardha. Arbitri bëri që ujqërit të ndërronin bluzat e bardha. Më pas, Liga e Futbollit u kërkoi klubeve që mbanin vija të merrnin parasysh një shirit të bardhë të këmbyeshëm në rast se ngjyrat përputheshin.

Wolverhampton kaloi në fanellën dhe pantallonat e shkurtra tashmë të njohura ari dhe të zeza, duke filluar sezonin e 1892 me një kombinim të pazakontë ngjyrash me gjysma diagonale.

Gjatë dekadës së ardhshme, një ligë gjithnjë në zgjerim do të shfaqë shumicën e modeleve uniforme që shohim sot. Kombinimi i ngjyrave në forma të ndryshme gjeometrike dhe simbolet që individualizojnë klubin u shfaqën në fanellat e klubeve angleze. Pak klube angleze kishin modele ose shiritave të mëdhenj në uniformat e tyre, të cilat ishin shumë më entuziaste në Amerikën Latine.

…dhe, për fat të keq, fanellat me pika të veshura nga Bolton Wanderers në 1884 dhe 1886, të cilat nuk kanë marrë një ringjallje sot.

Sido që të ishte formati, stili, koncepti i fanellës, asnjë klub futbolli nuk u lejua ta bënte atë në të zezë, e cila ishte e rezervuar vetëm për zyrtarët e ndeshjeve të futbollit, megjithëse në pjesën më të madhe të asaj epoke ata mbanin xhaketa të qepura, dhe jo bluza.

Ky kufizim u hoq në Angli në vitin 1992 kur Premier League i lejoi gjyqtarët të mbanin fanellat jeshile. Në Kupën e Botës 1994, zyrtarët e FIFA-s zgjodhën një gamë të gjerë ngjyrash për kompletin e tyre, me ngjyra të tilla si e zeza, dhe e verdha.

Në fillim të shekullit, portierët mbanin fanella të së njëjtës ngjyrë me shokët e skuadrës, por dalloheshin nga prania e kapelave sportive në kokë. Për të shmangur rreziqet e shndërrimit të futbollit në zonën e penalltisë në hendboll, Federata e Futbollit rishkroi rregullat, duke u kërkuar portierëve të veshin një këmishë me ngjyra të ndryshme. Fillimisht, ata mund të zgjidhnin nga e kuqe, e bardhë ose blu. Më pas u shtua jeshile dhe u bë shpejt ngjyra e preferuar e portierëve të mesit të shekullit.

Numrat e bluzave u panë për herë të parë në futbollin australian para Luftës së Parë Botërore dhe në Ligën Amerikane të Futbollit në fillim të viteve 1920, dhe përsëri në Angli në 1928 në një lojë midis Arsenalit dhe Sheffield Wednesday. Eksperimenti u përsërit në finalen e Kupës FA të vitit 1933, me bluzat e Evertonit me numër 1-11 dhe numrat e Manchester Cityt 12-22. Pas kësaj, FIFA prezantoi numrat standardë 1-11 për Kupën e Botës 1938 dhe më pas i bëri ato të detyrueshme.

Në epokën e pasluftës, prodhuesi britanik UMBRO ishte i pari që eksperimentoi me materiale të reja sintetike, duke prodhuar një fanellë me shkëlqim dhe reflektues të Boltonit që e përdorën në finalen e Kupës 1953.

Por risitë më të rëndësishme ndodhën diku tjetër. Duke iu përshtatur kushteve më të ngrohta të motit dhe një kulture me stil, prodhuesit italianë dhe amerikano-jugor filluan të përqafojnë pamjen e lehtë të pambukut. Ata gjithashtu hoqën butonat dhe jakat, duke u ofruar lojtarëve mëngë të shkurtra dhe një përshtatje më të efektshme.

Shikoni fanellën e Juventusit të vitit 1950.

Trendet e periudhës përdornin unifrma të kuqe vishnje, të tilla si uniforma e ekipit kombëtar hungarez në fillim të viteve 1950, ose bluza krejt të bardha si Real Madrid në fund të viteve 1950, të cilat tregonin një lloj të ri prerjeje dhe ishin ndër të parat në të gjitha të Evropës për të aplikuar në uniformat e tyre.

UMBRO e mori këtë si një sfidë dhe bëri fanella për ekipet e Anglisë dhe Gjermanisë Perëndimore që luajtën në finalen e Kupës së Botës 1966, e cila u bë një model për dekoltenë e rrumbullakët.

Ndoshta lëvizja më e guximshme e dizajnit nga të gjitha u bë nga brazilianët, të cilët hoqën ngjyrën e bardhë që humbën në Kupën e Botës të vitit 1950 në një bluzë të verdhë me thekse jeshile dhe vija blu në pantallona të shkurtra, që përfundimisht do t’i përcaktonin ata. kombi.

Në vitet 1970 dhe 1980, veshjet e futbollit ndryshuan për të pasqyruar trendin e ri të komercializimit të logove të sponsorëve. Eintracht Braunschweig vendosi për herë të parë logon e Jagermeister në bluzat e tyre në 1973. Në Angli, një ekip jo i ligës kryesore nga qyteti i Kettering vendosi logon e prodhuesit të gomave Kettering në uniformat e tyre në vitin 1976, e cila më pas u shtyp nga zyrtarët e Shoqatës së Futbollit.

Por deri në vitin 1978 beteja kundër kapitalizmit humbi dhe të gjitha klubet kryesore ndoqën shembullin.

Pambuku filloi t’i jepte rrugë poliestrit, më pas u zhvilluan metoda të reja të kompleteve të printimit dhe thurjes. Për shembull, kompleti anglez Admiral i vitit 1980 ishte një nga të parët që kishte blloqe ngjyrash të printuara në bluzë, shiriti gjeometrik me tre ngjyra në Gjermaninë Perëndimore në fund të viteve 1980 përcaktoi zhanrin dhe trekëndëshin holandez dhe printimin e diamantit që debutuan. në Euro 88 filloi me trendin e gjatë dhe të tmerrshëm të qëndisjes së thurjeve tepër të ndërlikuara dhe ngjyrave tepër të ndezura. Për herë të parë, uniformat e futbollit dhe moda e rrugës filluan të kryqëzohen. Ndërsa tregu për kompletet e futbollit nuk ishte i madh, tifozët filluan të mbanin fanella kopje si në ndeshje ashtu edhe në jetën e përditshme.

Më pas, do të bëhet biznes i madh. Në vitin 2021, Bayern Munich shiti më shumë se tre milionë fanella dhe dhjetë klubet më të mira në botë morën më shumë se 20 milionë të ardhura nga shitja e fanellat e tyre.

Uniformat e futbollit janë bërë gjithashtu më të stërmbushura me elementë të ndryshëm, me çdo fanellë që tani shfaq numrin e ekipit dhe emrin e lojtarit në anën e pasme, logot e prodhuesit të fanellave të prezantuara për herë të parë në vitet 1980. Klubet gjithashtu po shtojnë dhe rafinojnë emblemat e tyre. Arna me mëngë janë shtuar për të identifikuar turneun ose shiten si hapësirë ​​shtesë reklamuese, dhe disa klube shfaqin logot e sponsorëve në anën e pasme.

Kohët e fundit, ndryshimet më të mëdha dhe më domethënëse në uniformat e futbollit kanë ndodhur për shkak të përdorimit të materialeve të reja dhe të avancuara.

Trendi i ndriçimit. Në vitin 2021, Italia luante me fanella të bëra nga Puma që peshonin vetëm 72 gram. Një material me rezistencë më të lartë në tërheqje është zhvilluar gjithashtu për të shmangur brishtësinë. Çuditërisht, elementë të veçantë po i shtohen tani uniformave të futbollit të krijuara për të detyruar ngjeshjen dhe mbrojtjen e muskujve të caktuar. Materiali i specializuar largon djersën nga lëkura dhe mbi sipërfaqen e bluzës, ku mund të avullojë shpejt.

Shumë komplete futbolli janë bërë nga vaji dhe plastika me një gjurmë të madhe karboni, kështu që fanella me karbon të ulët të bëra nga bambu dhe llum kafeje dhe kallëpe plastike të ricikluara janë e ardhmja.

Ka qenë një mënyrë për të zhvilluar fanellat e futbollit, që nga ditët e veshjeve formale dhe të standardizuara, deri në plotësisht të individualizuara dhe të përshtatura me kushtet moderne. Përktheu në shqip. /albeu.com/

