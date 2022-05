Everton siguroi mbijetesën ne minutat e fundit, Vieira zihet me tifozin vendas (VIDEO)

Ditën e djeshme Everton është ndeshur në shtëpi ndaj Crystal Palace, ku ishte një ndeshje fantastike.

Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 0-2 në favor të ekipit të drejtuar nga Patrick Vieira, dukë bërë që Everton të rrezikonte mbijetesën në Premier League.

Por pjesa e dytë nisi ndryshe, ku në minutën e 54 Keane shënoi golin e parë për ekipin e Lampard. Në minutën e 75-të ishte Richarlison i cili barazoi shifrat duke ngjallur shpresën për një përmbysje të mundshme. Dhe sigurisht që ndodhi mrekullia, ku në minutën e 85-të, Calvert-Lewin shënoi golin e përmbysjes duke bërë që Evertoni i Lampard të siguronte mbijetesën në ligën më të rëndësishme angleze.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p6fVvYnzTd

