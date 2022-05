Europa League, Rangers: si Giovanni van Bronckhorst arriti të pasonte Steven Gerrard

Glasgow Rangers vuri bast Giovanni van Bronckhorst në fund të vitit 2021. Një zgjedhje e kritikuar fillimisht, por që rezultoi fitimprurëse me finalen e parë evropiane të klubit skocez që nga viti 2008.

Ish-trajneri i Feyenoord me të cilin fitoi titullin e fundit të ligës në 2016/2017 dhe dy Superkupa (2018 dhe 2019), Giovanni van Bronckhorst ka pasur përvojën e tij të parë si trajner, por ka vendosur që të vazhdohet me një nisje për në Kinë në Guangzhou City që nuk ishte përfundimtare. Prandaj ishte me shumë dyshime që ai u prit në Glasgow.

Rangers do të kalohet nga Celtic Glasgow i pathyeshëm në 2022 në ligë. Kjo do të konfirmohet pasi ata fituan kampionatin me katër pikë përpara Rangers.

Ai ringjalli Alfredo Morelos dhe mund të ofrojë një dyshe historike për Rangers

Pavarësisht humbjes së titullit, rezultatet ishin shumë interesante me 27 fitore, 7 barazime dhe 5 humbje për teknikun holandez në 39 ndeshje me Rangers duke përfshirë 14 fitore, 4 barazime dhe 2 humbje në ligë. Tashmë në nivel individual, ai riktheu besimin e sulmuesit Alfredo Morelos që po dilte nga një sezon zhgënjyes.

Sulmuesi kolumbian ka 12 gola dhe 6 asistime në 22 ndeshje që nga ardhja e holandezit dhe pavarësisht problemeve me kofshët e hasura në javët e fundit, ai ka mundur të rifitojë nivelin e tij më të mirë. Ai do të përpiqet ta shfaqë atë në finalen e Europa League.

Ndërsa takimi kundër Eintracht Frankfurt mund t’i ofrojë Glasgow Rangers titullin e tyre të dytë evropian që nga Kupa e Fituesve të Kupave Evropiane 1971-1972 kundër Dynamo Moskës (3-2), Giovanni van Bronckhorst është i vetëdijshëm për ta fituar trofeun. Pavarësisht largimit të Steven Gerrard, Rangers nuk është shembur dhe një pjesë e kësaj merite shkon për Giovanni van Bronckhorst. /albeu.com/