Në duelin interesant të Ligës së Evropës mes Napolit dhe Leicesterit, italianët kanë triumfuar me rezultat 3-2 për t’u kualifikuar në raundin eleminues me Spartakun e Moskës, me skuadrën angleze që eliminohet nga gara.

Në garën tjetër, atë të Ligës së Konferencës, Roma e Jose Mourinhos ka realizuar fitore 3-2 në udhëtim ndaj CSKA Sofias, për ta kryesuar grupin C me 13 pikë.