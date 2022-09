Europa dhe Conference League, ja të gjitha ndeshjet e ditës së sotme

Dita e sotme ka rezervuar një numër të lartë të ndeshjeve, teksa Europa League do të zhvillojë 15 sfida interesante.

Në fushën do të zbresin skuadra si Manchester United, Roma, Lazio, Feyenoord.

Po ashtu edhe Conference League do të përfaqësohet me 16 duele, mjaft të luftuara, ku një ndër sfidat do të jetë edhe përballja mes Ballkanit të Ilir Dajës dhe Slavia Prague.

Duelet do të jenë të ndara në dy orare të ndryshe, ku një pjesë e sfidave do të luhet në orën 18:45, ndërsa pjesa tjetër në orën 21:00./ h.ll/albeu.com

Të gjitha ndeshjet e sotme në Europa League:

Të gjitha ndeshjet e sotme në Conference League: