Europa dhe Conference League/ Ballkani kërkon fitoren për të qëndruar në vendin e parë, ja të gjitha ndeshjet e sotme

Sot luhen ndeshjet e Europa dhe Conference League.

Ekipi nga Kosova, Ballkani, shpreson që sot në stadiumin “Fadil Vokrri” të marrë një fitore ndaj ekipit turk të Sivasspor.

Nëse dardanët arrijnë të marrin tre pikët, ata do të kryesojnë ende vendin e parë në grup. Stadiumi është njoftuar që do të jetë i mbushur në maksimumin e tij dhe të gjithë tifozët do të krijojnë sot një atmosferë të jashtëzakonshme për Ballkanin që ka mahnitur të gjithë./h.ll/albeu.com

Të gjitha ndeshjet e ditës:

