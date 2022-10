EURO 2024/ Shqipëria gati për të nisur rrugën drejt Gjermanisë, datat e ndeshjeve

Është hedhur sot në mesditë shorti për eliminatoret e Kampionatit Europian 2024, që do të me finalet e kompeticionit që do të zhvillohen në Gjermani. Shqipëria është pozicionuar në Grupin E me Poloninë, Republikën çeke, Ishujt Faroe dhe Moldavinë.

Një short bujar për Kombëtaren shqiptare, që shton shanset e Shqipërisë për t’u kualifikuar në finalet e Europianit për të dytën herë në historinë e futbollit shqiptar. Në vazhdim do të zbardhet edhe çiftet e ndeshjeve të grupit që nisin në muajin mars dhe përfundojnë në muajin nëntor me datat e ndeshjeve që do të jenë si më poshtë:

23-25/03/2023 Ndeshja 1

26-28/03/2023 Ndeshja 2

16-17/06/2023 Ndeshja 3

19-20/06/2023 Ndeshja 4

07-09/09/2023 Ndeshja 5

10-12/09/2023 Ndeshja 6

12-14/10/2023 Ndeshja 7

15-17/10/2023 Ndeshja 8

16-18/11/2023 Ndeshja 9

19-21/11/2023 Ndeshja 10

Në ceremoninë e hedhjes së shortit, përveçse personaliteteve të shumta të futbollit europian, kanë qenë të pranishëm Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, trajneri i Kombëtares Edoardo Reja dhe Sekretari i Përgjithshëm i FSHF-së, Ilir Shulku. /fshf.org