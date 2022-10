Kosova do të jetë pjesë e Grupit I për kualifikueset e Europianit që do të luhet në Gjermani në vitin 2024.

“Dardanët” kanë si kokë gripi Zvicrën dhe më pas vijnë Israeli dhe Rumania.

Kutojmë që grupi i Kosovës do të jetë me 6 skuadra dhe pritet të mësohen edhe 2 kundërshtarë që do të jenë poshtë.

/albeu.com