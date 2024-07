Euro 2024, ja ndeshjet çerekfinale, nis me Spanjë-Gjermani

Pasi është mbyllur raundi i parë me eliminimit direkt, është koha për të hyrë në fazën e nxehtë të Euro2024. Ndeshjet çerekfinale do të nisin të premten me ndeshje mjaft sugjestive që do të vendosin 4 gjysmëfinalistët e Kampionatit Europian.

Ndeshja më emocionuese është ndoshta ajo mes Gjermanisë dhe Spanjës, dy skuadrat që kanë qenë më bindëse deri më tani në turne. Portugali-Francë gjithashtu premton të jetë një ndeshje emocionuese.

Në letër, Angli-Zvicër është më e orientuar, por skuadra e Southgate do të duhet ta fitojë atë në fushë. Holanda do të sfidojë Turqinë e Montellës.

Çerekfinalet (5-6 korrik)

5 korrik, ora 18:00 Spanjë-Gjermani në MHPArena në Shtutgart

5 korrik, ora 21:00 Portugali-Francë në Volksparkstadion në Hamburg

6 korrik, ora 18:00 Angli-Zvicër në Olympiastadion në Berlin

6 korrik, ora 21:00 Holandë-Turqi në Merkur Spiel-Arena në Düsseldorf