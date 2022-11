Eto’o parashikon finalen e Katarit

Presidenti i Federatës së Futbollit të Kamerunit, Samuel Eto’o, ka dhënë një intervistë për kanalet zyrtare të Kupës së Botës. Përgjigjet e tij nuk do të lënë askënd indiferent.

Deri në pesë skuadra nga kontinenti afrikan do të garojnë në Kupën e Botës: Senegali, Tunizia, Maroku, Gana dhe vetë Kameruni. Eto’o parashikon një turne të mirë për të gjithë:

“Unë shoh pesë skuadrat afrikane që kualifikohen nga faza e grupeve”. Madje i vendos Kamerunin, Marokun dhe Senegalin si të parët në grup.

Kujtojmë që Kameruni është në grupin G, çift me Zvicrën, Serbinë dhe Brazilin. Skuadra e Sadio Mane do të kërkojë vendin e parë kundër Katarit, Ekuadorit dhe Holandës në grupin A. Maroku do të duhet të luftojë me Kanadanë, Kroacinë dhe Belgjikën në grupin F.

Eto’o ëndërron një finale afrikane në Katar, ai gjithashtu u inkurajua të vizatonte rrugën e Kamerunit dhe Marokut për të arritur në finale. Është hera e parë që ai jep një intervistë që kur mori detyrën si president i federatës së Kamerunit në dhjetor 2021. /G.D albeu.com/