ESPN: Pronari i New York Jets dëshiron Chelsea

ESPN përfshin londinezët me Robert Woody Johnson.

Biznesmeni 75-vjeçar, i cili shërbeu si ambasador i SHBA në Britani midis 2017 dhe 2021, zotëron gjithashtu New York Jets, të cilët marrin pjesë në NFL.

Amerikani dyshohet se është bërë tifoz i londinezëve gjatë kohës që jetonte në kryeqytetin anglez, me publikimin që thekson se edhe pronarë të tjerë të klubeve angleze kanë ekipe të futbollit amerikan, si Manchester United, Arsenal dhe Fulham dhe Liverpool.

NY Jets owner Woody Johnson wants to be the next owner of Chelsea FC 😲

(via @AdamSchefter) pic.twitter.com/zSdHpJqvvc

— ESPN FC (@ESPNFC) March 7, 2022