Është mysliman, por feston Krishtlindjet – Salah me mesazh edhe për bombardimet në Gaza

Mohamed Salah ka postuar një foto të një peme të dekoruar të Krishtlindjeve në Instagram me një mesazh në lidhje me bombardimet e përditshme në Gaza.

Në vitet e mëparshme, egjiptiani u përball me kritika për festimin e festës më të madhe të krishterëve, dhe tani ai vendosi të postojë një foto bardh e zi të një peme të dekoruar të Krishtlindjeve.

Bashkë me foton ai ka shkruar një mesazh paqeje duke thënë se ai është me familjet e viktimave nga bombardimet në Gaza nga forcat ushtarake izraelite.

“Krishtlindja është koha e vitit kur familjet mblidhen për të festuar këtë festë. Me luftën brutale që po vazhdon në Lindjen e Mesme, veçanërisht me vdekjet dhe shkatërrimin në Gaza, këtë vit Krishtlindjet vijnë në një kohë të vështirë ku ne ndajmë dhimbjen e atyre familjet që janë të pikëlluar për humbjen e njerëzve të tyre të dashur. Ju lutemi mos i harroni dhe mos u mësoni me vuajtjet e tyre. Gëzuar Krishtlindjet”, ka shkruar Salah në Instagram.

Shtojmë se egjiptiani ka shënuar 16 gola me tetë asistime në 25 ndeshjet e luajtura këtë sezon për Liverpoolin, i cili aktualisht është i dyti në tabelë. /Telegrafi/