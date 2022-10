Është koha që Atletico të ndajë rrugët me Simeone

Atletico gjithnjë e më shumë shkon në një rrugë pa krye dhe nuk ka rrugëdalje prej saj. Duket se Diego Simeone shtrydhi gjithçka që mundi, por Los Colchoneros kanë frikë nga ndryshimi.

Të martën, Atletico humbi nga Brugge 0-2, por kjo është më shumë një arsye për të diskutuar të ardhmen e Diego Simeone në krye të Atleticos.

Sigurisht, nuk duhet të pushoni një trajner për shkak të një dështimi. Është vetëm një konfirmim që Atletico nuk është më i njëjti.

Jemi mësuar ta shohim Atleticon si një klub i madh. Gjatë dhjetë viteve të fundit, Atleticofitoi dy herë kampionatin spanjoll dhe dy herë ishte i dyti, dy herë arriti në finalen e Champions League, fitoi Europa League. Kjo është kryesisht meritë e Diego Simeone, i cili arriti të krijojë një ekip që e arriti këtë. Kur bëhet fjalë për Atleticon tani, të gjithë e kuptojnë afërsisht se si dhe çfarë të presin nga ky ekip, si do të luajë. Dhe shumëkujt i duket se Simeone do të largohet, dhe Atletico do të rrëzohet aty ku ishte para argjentinasit. Do të bëhet ekip i mesëm në Spanjë, i cili mund të përfundojë diku në mes të tabelës, shkruan albeu.com.

Sidoqoftë, ekziston një ndjenjë se Atletico është në një farë mënyre ngecur në faktin se ai vetë nuk e kupton më vendin e tij në futboll. Simeone ndërtoi një ekip luftarak, ku karakteri, lufta, dëshira dilnin në plan të parë. Duket se nuk ka njeri që do ta quante të bukur lojën e Atleticos. Jo, ka pasur gjithmonë ideale të tjera.

Tani qëndrimi ndaj Atleticos është ndryshe. Madridi perceptohet si një top klub. Si të lidhesh ndryshe me një ekip që blen, për shembull, Felix-in për më shumë se 100 milionë euro? Madridi ka qenë prej kohësh një klub i madh shpenzues që është në gjendje të luftojë për lojtarë të fortë, megjithatë, Atletico vazhdon të ndërtojë lojën e skuadrës “të vogël thumbuese”. Vitet e fundit është diskutuar shumë herë se Simeone po mundohet të bëjë diçka ndryshe, për ta bërë skuadrën më sulmuese. Sidoqoftë, gjithçka, si rregull, zbret në atë që ishte mundja, disiplina dhe futbolli si punë e vështirë, jo art. /G.D albeu.com/