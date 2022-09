Në vendin dhe momentin e duhur, Leva dhe Depay dhurojnë spektakël në “Camp Nou” ndaj Elche-s (VIDEO)

Barcelona ka arritur të zhbllokojë rezultatin ndaj Elches në minutën e 34 me Robert Lewandowskin.

Polaku është gjetur në momentin dhe vendin e duhur pas një top të future në zonë nga Balde.

Në minutën e 41 ka qenë Depay që ka dyfishuar shifrat.

Kujtojmë që Elche është me një lojtar më pak që nga minua e 14./albeu.com

Beautiful goal from Lewandowski, best striker in the world pic.twitter.com/zxKfoRggL7

— Yanks (@Yanks_Uchiha) September 17, 2022