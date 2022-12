Është bërë e ditur se kush do të drejtojë kombëtaren spanjolle pas Kupës së Botës 2022

Marcelino Garcia Toral është trajneri i ri i Spanjës. raporton Marca. Më herët u raportua se trajneri aktual i kombëtares, Luis Enrique, do të largohet nga posti pas përfundimit të Botërorit në Katar.

57-vjeçari Toral drejtoi Sevillan, Villarreal, Valencia dhe shumë klube të tjera spanjolle. Puna e fundit e trajnerit ishte Athletic Bilbao, ku ishte nga janari 2021 deri në qershor 2022.

Kombëtarja spanjolle zuri vendin e dytë në grupin e Kupës së Botës, duke kaluar Japoninë përpara, por duke lënë pas gjermanët. Në 1/8 e finales ekipi i Enriques do të takohet me Marokun, ndeshja do të zhvillohet nesër më 6 dhjetor. /G.D albeu.com/