Sulmuesi i Manchester City, Haaland, ka emëruar Brazilin, Argjentinën, Francën dhe Anglinë si favoritë për të fituar Kupën e Botës.

Sulmuesi 22-vjeçari nuk do të jetë në Kupën e Botës pasi Norvegjia nuk arritit të kualifikohej për në Katar. Mungesa e tij do të jetë zhgënjyese, por ai do ta shohë këtë turne si neutral.

Ai nuk e sheh Gjermaninë, Portugalinë apo Spanjën si favoritë./ h.ll/albeu.com