Eriksen luan 8 muaj më vonë në ditën e 30 vjetorit të tij (VIDEO)

Christian Eriksen sot mbush 30 vjeç dhe nuk mund të kishte një dhuratë më të mirë për përvjetorin.

Tetë muaj pasi pësoi një arrest kardiak gjatë Kampionatit Evropian Danimarkë-Finlandë, lojtari i Brenford ka luajtur ndeshjen e tij të parë miqësore, me synimin për të finalizuar përgatitjen e tij për t’u rikthyer.

Eriksen mori pjesë për një orë në provën që Brentford luajti me dyer të mbyllura në qendrën e tyre stërvitore.

Danezi, pasi vodhi një top, asistoi të parin nga tre golat e Josh Dasilvës, autor i një hat trick që i dha fitoren skuadrës së tij (3-2). Eriksen madje u afrua të shënonte dy herë në fillim të ndeshjes.

Është ndeshja e parë që Eriksen ka luajtur që nga ai 12 qershor i tmerrshëm kur ai u rrëzua në fushë.

Në Angli ai tashmë mund të luajë me Brentford. /albeu.com/

⚽⚽⚽ @joshdasilva_

📄 Today’s Match Report as @ChrisEriksen8 made his return to action ➡ https://t.co/tA0pQMg7KR#BrentfordFC pic.twitter.com/UOvXt1n6GZ

— Brentford FC (@BrentfordFC) February 14, 2022