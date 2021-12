Eriksen ka pesë oferta nga Anglia, Holanda dhe Danimarka

Christian Eriksen ka marrë pesë oferta nga klube nga Anglia, Holanda dhe Danimarka, raportojnë mediumet italiane.

Playmakeri danez ka ndërprerë kontratën e tij me Interin për shkak se nuk mund të luajë futboll profesionist me defibrilator në Serie A. Megjithatë, Eriksen tashmë është duke u stërvitur aktivisht dhe me siguri do të vazhdojë karrierën e tij.