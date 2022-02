“Eriksen është transferimi më i madh në historinë e Brentfordit”

Trajneri i Brentfordit, Thomas Frank tha të enjten se Christian Eriksen mund të bëhet “blerja më e mirë në historinë e klubit”, duke vlerësuar se mesfushori danez do të jetë në gjendje të bëjë debutimin e tij në Premier League brenda pak javësh.

29-vjeçari iu bashkua listës së Brentford të hënën e kaluar si lojtar i lirë, shtatë muaj pasi pësoi një atak në zemër në fushë gjatë Euro 2020.

“Ne siguruam nënshkrimin e tij në fund të transferimeve dhe kjo ishte fantastike,” u tha Frank gazetarëve përpara ndeshjes së FA Cup kundër Everton të shtunën (02/05). “Është transferimi më i mirë i të gjitha kohërave për klubin. Ju e keni parë atë të performojë dhe të jetë një nga më të mirët në Premier League dhe ajo që i ndodhi në qershor ishte e çmendur dhe tronditëse për ne. Dita e kthimit do të jetë në lëvizje.

Është e vështirë të thuhet se kur do të jetë në dispozicion. Do të di shumë më shumë pas të hënës… Shpresoj pas disa javësh, por nuk e di… Është ende e vështirë për mua të them se kur do të jetë në dispozicion”. /albeu.com/