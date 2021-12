Eriksen dhe Inter, gati për të ndërprerë kontratën

Christian Eriksen dhe Inter Milan janë afër arritjes së një marrëveshjeje për ndërprerjen e kontratës së ndërkombëtarit danez, i cili duke mbajtur një defibrilator si pasojë e kolapsit të tij gjatë ndeshjes së Evropianit kundër Finlandës në mes të qershorit , ndalohet të luajë si pasojë e rregulloret e Serisë A.

Prej ditësh agjenti i tij tha se ishte i hapur për shitjen e Eriksen, 29 vjeç dhe me kontratë deri në vitin 2024. “Çdo lojtar ka një vlerë kontabël. Dhe duke qenë se Christian është një lojtar i kontraktuar me klubin, teknikisht ai ende ka një vlerë kontabël, “i tha agjenti i tij Martin Schoots për Goal në atë kohë.” Është një çështje kontabiliteti dhe jo aq shumë për vetë Christian. Christian është mirë. Ai është në formë të mirë. Nëse ka më shumë lajme do të komunikohen.”

Në Holandë, KNVB nuk zbaton të njëjtat rregulla si në Itali dhe Daley Blind i cili luan me Ajax ka një defibrilator. Kthimi i Eriksen në Amsterdam u përshkrua më parë si “opsioni më bindës” i Italisë. /albeu.com